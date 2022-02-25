Чешский город Хеб намерен разорвать побратимство с Нижним Тагилом

Чешский город Хеб после начала российской военной операции на Украине задумался о расторжении побратимских отношений с Нижним Тагилом.

Об этом сообщается на официальном сайте чешского города. В пресс-релизе говорится, что накануне члены городского совета осудили Россию и подняли на ратуше флаг Украины в знак ее поддержки. Совет также намерен разорвать соглашения о партнерстве между городами Хеб и Нижний Тагил на своем следующем заседании.

По информации с официального сайта Нижнего Тагила, дружеские связи с Хебом зародились в 1966 году, когда делегация Западно-Чешской области посетила Урал. В этом же году был подписан договор о сотрудничестве между городами.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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