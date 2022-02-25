Rolls-Royce разрывает контракты с «ВСМПО-Ависма»

Компания Rolls-Royce отказывается от российского титана, который используется для производства авиадвигателей. Об этом заявил глава компании Уоррен Ист. «Мы проводили диверсификацию своих источников на протяжении последних месяцев. К тому же мы накопили запасы от нашего российского поставщика. Также мы можем получать титан от других поставщиков. Мы предполагаем, что какое-то время не будем брать его из России»,– сказал Ист The Daily Telegraph.

Напомним, в 2015 году «ВСМПО-Ависма» подписала на «Иннопроме» три долгосрочных соглашения с Rolls-Royce на общую сумму порядка 300 млн долларов на период с 2016 по 2025 годы. Предполагалось, что уральское предприятие будет поставлять в английский холдинг титановый прокат и полуфабрикаты из металла и сплавов с ним.

Екатеринбург, Елена Сычева

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