В банках Екатеринбурга нет очередей за наличными (ФОТО)

Екатеринбуржцы не снимают массово наличные в банкоматах, очередей в банках нет. Вчера в СМИ и социальных сетях распространялась информация, что на местные банки обрушилась волна желающих снять наличные. Якобы люди снимали рубли и валюту, приобретали бумажные доллары и евро, обналичивали вклады и выводили деньги из инвестиций.

Тем не менее сегодня в отделениях Сбербанка на Малышева, 31В, и на Малышева, 114, очередей нет совсем. Более того, сотрудники отделений утверждают, что очередей не было и вчера. «Не было совсем, сколько обычно было, столько и вчера, сегодня не знаю, вечером же больше идет», – сообщила «Новому Дню» сотрудница Сбербанка на Малышева, 31В.

Как рассказал Андрей, снимавший в банкомате наличные рубли, он просто решил подстраховаться. «Наличных не было вообще, снял на всякий случай немного, слышал, вдруг счет заморозят из-за санкций на Россию», – пояснил собеседник агентства.

Санкционные банки заверили своих опасающихся клиентов, что их деньги в полной безопасности, счет можно пополнить, или снять с него наличные, в любой момент. Разве что картами некоторых кредитных учреждений нельзя будет расплачиваться заграницей.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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