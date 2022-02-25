Внутри России ничего не меняется, за рубежом карты могут не работать: «санкционные» банки дали пояснения клиентам

Банки, которые попали под блокирующие санкции западных стран, дали пояснения и выпустили инструкции для своих клиентов. Главное – все средства сохранены и защищены, в любой момент россияне могут снять или пополнить свои счета хоть в рублях, хоть в валюте. Но клиенты некоторых банков теперь не могут расплачиваться картой за границей. Подробнее – в обзоре «Нового Дня».

По данным Банка России, блокирующие санкции США наложены на следующие кредитные организации: ВТБ, «Совкомбанк», «Новикомбанк», «Открытие»; «Промсвязьбанк» и АО КБ «Россия». Для Сбербанка, напомним, введены санкции в отношении корреспондентских счетов.

«Все операции банков в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме, – сообщили в пресс-службе Банка России. – Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета. Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте».

Каждый банк из санкционного списка оперативно выпустил разъяснения, как это отразится на платежах обычных клиентов. Главное и самое важное, что подчеркивают абсолютно все, – средства и в рублях, и в валюте сохраняются и остаются в безопасности.

ВТБ и «Открытие»

Исключением стали ВТБ и «Открытие»: клиентам теперь недоступны операции с иностранными магазинами, а также платежи по карте за рубежом.

«На территории России все карты банка ВТБ работают без ограничений. Снятие наличных доступно в офисах, банкоматах ВТБ и банкоматах банков-партнеров. Переводы внутри ВТБ и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте, – говорится в подробной инструкции, которую ВТБ-банк выпустил для клиентов. – Валютные переводы за рубеж недоступны в «ВТБ Онлайн» и в отделениях банка в связи с введением санкций. Использование карты за границей и оплата по картам ВТБ на зарубежных сайтах на текущий момент недоступны. Вы можете перевести деньги на карту другого банка, в отношении которого не введены ограничения».

ВТБ также предупреждает, что могут возникнуть проблемы с оплатами через сервисы Apple Pay, Google Pay – они могут не работать, поэтому стоит носить с собой пластиковую банковскую карту. Тем клиентам ВТБ, которые уже находятся за границей, банк советует перевести деньги на карту либо счет другого банка в РФ, в отношении которого не введены санкции. И уже с той карты проводить оплаты, либо снимать наличные.

Аналогичное пояснение дает банк «Открытие», карты которого теперь тоже не работают за рубежом.

«Санкции никак не влияют на проведение всех операций на территории России. Для этого наши клиенты могут использовать все привычные каналы – офисы, банкоматы, мобильный и интернет-банк. Все карты банка «Открытие», в том числе международных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать для оплаты товаров и услуг, снятия наличных на всей территории России, – говорится в сообщении. – Введенные ограничения коснутся использования карт банка за границей. Клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, рекомендуем снять наличные средства с карты «Открытия» или расплачиваться картой другого банка».

Сбербанк

Сбербанк был внесен в санкционный список США, который подразумевает ограничения на корреспондентские счета в США. Это значит, что в ближайший месяц американские компании должны закрыть любые корсчета в Сбербанке и должны отклонять транзакции со стороны Сбера. В самом банке поясняют, что эксперты сейчас внимательно изучают новые условия работы в связи с объявленными санкциями. «Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов», – уверяют там.

Все системы и офисы сегодня работают в штатном режиме. «Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» и других каналах обслуживания, – говорится в официальном заявлении Сбербанка. – Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений».

Клиенты Сбербанка пока могут расплачиваться картами, в том числе за рубежом. По крайней мере, информации об ограничениях банк не выпускал.

«Газпромбанк» и «Промсвязьбанк»

«Промсвязьбанк» заявил, что введение санкций было ожидаемым, поэтому все подготовительные мероприятия провел заранее. Единственным ограничением для клиентов станет невозможность расплачиваться за рубежом. Также введение санкций накладывает ряд ограничений на сделки с ценными бумагами, которые торгуются в иностранной валюте. В остальном банк работает в штатном режиме: карты, в том числе Visa и Mastercard, работают в POS-терминалах и банкоматах на всей территории России. Операции в рублях, в том числе с ценными бумагами, под санкции не попадают.

«Газпромбанк» сообщил, что «продолжает обслуживать своих розничных и корпоративных клиентов в обычном режиме, […] все физические и юридические лица – клиенты банка имеют непрерывный доступ к денежным средствам и всем сервисам».

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

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