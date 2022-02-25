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Пятница, 25 февраля 2022, 15:17 мск

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ЦБ: карты пяти попавших под санкции банков нельзя использовать в ApplePay и GooglePay

Центробанк России сообщил, как будут работать платежные карты банков, попавших под западные санкции.

Банковские карты подсанкционных финансовых учреждений «работают и будут работать на всей территории России без ограничений», говорится в сообщении регулятора. Средства клиентов на счетах, привязанных к картам, полностью сохранены и доступны, добавили в ЦБ.

В то же время клиенты банков, попавших под санкции, – ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», «Промсвязьбанка», «Открытия», – не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.

Кроме того, карты этих банков не будут работать с сервисами Apple Pay, Google Pay, но «стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России», – подчеркнули в Центробанке.

В целом, как отмечает регулятор, карты всех платежных систем, выпущенные всеми банками, продолжают работать на всей территории России «для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений».

«Все средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны клиентам в любой момент времени», – подчеркивается в сообщении.

Напомним, накануне США наложили блокирующие санкции на ВТБ, «Совкомбанк», «Новикомбанк», «Открытие», «Промсвязьбанк» и КБ «Россия». Для Сбербанка введены санкции в отношении корреспондентских счетов.

Великобритания ввела санкции против ВТБ.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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