ВТБ и «Аэрофлот»: премьер-министр Великобритании объявил о новых антироссийских санкциях

Великобритания вводит санкции против нескольких российских компаний, в числе которых оказались один из крупнейших российских банков с госучастием – ВТБ, а также ведущая российская государственная авиакомпания «Аэрофлот». Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон. По его словам, решение принято совместно с США.

«Совместно с США мы вводим полную заморозку активов ВТБ. В более широком смысле эти полномочия позволят нам полностью исключить российские банки из британской финансовой системы, которая, разумеется, является крупнейшей в Европе, изолировать их от фунта стерлинга и от клиринговых платежей через Великобританию. И учитывая, что половина российской торговли осуществляется через доллар и фунт стерлингов, я рад сообщить, что Соединенные Штаты вводят аналогичные меры», – сказал Джонсон (цитата по РБК).

Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что Лондон немедленно замораживает все активы банка и будет стремиться к блокированию в стране активов всех основных российских банков. Также Лондон введет ограничения на суммы, которые граждане РФ могут держать на счетах в Британии.

Вместе с тем, Джонсон заявил о планах Британии ограничить доступ российских банков к британской финансовой системе, а российским компаниям запретить зарабатывать и проводить платежи в долларах и фунтах стерлингов.

По словам премьер-министра, новые санкции вводятся в общей сложности против 100 лиц и компаний. В числе фигурантов перечислены, в частности, предприниматель Кирилл Шамалов, один из топ-менеджеров ВТБ Денис Бортников, гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и председатель находящегося под санкциями «Промсвязьбанка» Петр Фрадков. Под санкции попал и «Уралвагонзавод».

Санкции предусматривают также отзыв экспортных лицензий на экспорт в Россию ряда высокотехнологичных товаров и товаров двойного назначения, в частности электронных компонентов, которые могут использоваться для производства военных грузовиков, полупроводников, оборудования для нефтедобычи и авиадвигателей Rolls Royce.

Вместе с тем британский премьер пообещал продолжить обсуждение с коллегами из НАТО и G7 возможности отключения России от системы финансовых платежей SWIFT.

Лондон, Светлана Антонова

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