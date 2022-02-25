Коллега Росселя по областному правительству уходит на пенсию

В понедельник, 28 февраля, покидает свой пост генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Наталья Ветрова.

«Она возглавляла музей в течение 12 лет, за эти годы произошло очень много хорошего. У музея появились новые филиалы, была существенно укреплена его материальная база, расширились контакты. Выставки музея путешествовали по всей России. У Натальи Константиновны можно учиться чувству такта и дипломатии, а под ее природное обаяние попадали даже самые суровые», – говорится на странице музея в соцсети.

Напомним, до того как возглавить музей, Наталья Ветрова долгое время работала министром культуры Свердловской области. С этого поста она ушла в отставку вместе с 11 другими министрами в конце 2009 года, когда губернатор Эдуард Россель перешел в Совет Федерации. Наталья Ветрова работала в команде Росселя почти 15 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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