Свердловский краеведческий музей возглавил руководитель военно-исторического общества

Сегодня коллективу Свердловского областного краеведческого музея официально представили нового директора – Александра Емельянова.

В телеграм-канале площадки говорится, что Александр Вячеславович – давний друг музея. «Он, как и многие наши коллеги, выпускник исторического факультета Уральского университета. Сейчас его жизнь также тесно связана с историей: многие годы он возглавляет региональное отделение Российского военно-исторического общества. Кроме того, Александр Емельянов – член Общественной палаты Свердловской области и советник директора Музея военной техники УГМК. Несмотря на плотный график работы на разных постах, Александр Вячеславович всегда находил время заглянуть новые выставки в наших музеях», – говорится в сообщении учреждения.

Как уже сообщал «Новый День», три месяца назад покинула свой пост предыдущий генеральный директор Наталья Ветрова. Она возглавляла музей в течение 12 лет, а до этого долгое время работала министром культуры Свердловской области. С этого поста она ушла в отставку вместе с 11 другими министрами в конце 2009 года, когда губернатор Эдуард Россель перешел в Совет Федерации. Наталья Ветрова работала в команде Росселя почти 15 лет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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