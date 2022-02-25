Заболеваемость Covid-19 показала рекордный уровень за неделю

За последние сутки в Свердловской области было зарегистрировано 4544 новых случая Covid-19, в том числе 1663 – в Екатеринбурге.

Это самый высокий уровень заболеваемости, начиная с 20 февраля, когда был выявлен 3191 новый случай. С понедельника, 21 февраля, показатели постепенно росли.

Состояние 648 госпитализированных оценивается как тяжелое, 353 из них находятся в реанимации, в том числе 273 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 4 765. Выписано 1048 человека. Общее число выписанных достигло 214 505.

За сутки зарегистрировано 8 случаев смерти больных коронавирусом. Общее число погибших – 10 235.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»