Санкт-Петербург лишился финала Лиги чемпионов

УЕФА принял решение о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Решающий футбольный матч состоится в одном из европейских городов. По данным спортивных СМИ, рассматриваются варианты: Лондон, Рим, Мюнхен, Барселона, Париж или Амстердам.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона 2021/22 должен состояться 28 мая. Ранее планировалось, что матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Донбассе. Двумя днями ранее Россия признала самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Санкт-Петербург, Ангелина Сергеева

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