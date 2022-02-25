Норвежские лыжники отказались участвовать в соревнованиях в России

Лыжники Норвегии отказались от участия в соревнованиях на территории России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерации лыжного спорта страны.

По мнению президента федерации Эрика Ресте, соревнования не должны проходить в стране, которая «причиняет большие страдания другим народам путем применения оружия и вторжений». Безопасность спортсменов всегда будет самым важным. Норвегия не будет отправлять лыжников для участия в соревнованиях в России, подчеркнул глава федерации.

Более того, Норвегия будет настаивать на переносе всех соревнований из РФ. С этой просьбой организация намерена обратиться в Международную федерацию лыжного спорта (FIS), отметил Ресте.

Ранее УЕФА принял решение о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Решающий футбольный матч состоится в одном из европейских городов, в каком именно, определится позднее.

Осло, Зоя Осколкова

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