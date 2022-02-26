Глыба льда рухнула на человека в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга рухнула глыба льда на человека. Все произошло прямо напротив администрации города – льдина свалилась с крыши торгового центра, где расположено кафе KFC. По словам очевидцев, мужчина получил травму головы, он потерял много крови.

После этого власти Екатеринбурга разослали предупреждение собственникам зданий в городе. «Действующие законодательство возлагает ответственность за несвоевременную очистку от снега и наледи с крыш многоквартирных домов и придомовых территорий на управляющие компании и ТСЖ. Что касается самовольно установленных, не относящихся к общему имуществу дома конструкций, например козырьков, эркеров, балконов и лоджий, их содержание – прямая обязанность собственников. Ответственность за ненадлежащую очистку этих конструкций они несут самостоятельно», – сообщили в пресс-службе ратуши.

Екатеринбург, Елена Сычева

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