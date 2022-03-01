В Екатеринбурге на женщину рухнула льдина с крыши

В Екатеринбурге накануне вечером на женщину рухнула глыба льда. Инцидент произошел около 20 часов на улице Санаторной возле одного из жилых домов. Льдина попала женщине в голову. С места происшествия пострадавшую увезли в больницу на скорой.

Следственный отдел по Чкаловскому району проводит проверку. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Выясняется, какой вред здоровью женщины был причинен. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе областного СК.

Напомним, установившаяся теплая погода в Екатеринбурге привела к таянию снека на крышах и образованию сосулек. В минувшую субботу, 26 февраля, пострадал мужчина от рухнувшей льдины с крыши торгового центра. После этого власти Екатеринбурга разослали собственникам зданий в городе предупреждение об ответственности за несвоевременную очистку кровель от снега и наледи.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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