Общее число заражений Covid-19 на Среднем Урале превысило 350 тысяч

За последние сутки в Свердловской области выявлено 4772 новых случая Covid-19, в том числе 1660 – в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составило 350 425.

Как сообщили в региональном оперштабе, состояние 635 госпитализированных оценивается как тяжелое, 346 из них находятся в реанимации, в том числе 270 – на аппаратах ИВЛ. В больницах остаются 4712 пациентов в состоянии средней тяжести. За сутки выписано 1 049 человек, всего – 217 674.

За сутки зарегистрировано 15 случаев смерти больных коронавирусом, всего – 10 272.

Как уже сообщал «Новый День», в субботу, 26 февраля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в регионе с 27 февраля запрещены массовые мероприятия. «По итогам консультаций с эпидемиологами, санитарными врачами, которые прогнозируют, что рост этот еще будет продолжаться, было принято решение о некотором ужесточении эпидрежима в части ограничения на проведения массовых мероприятий – чтобы, тем самым, снизить социальные контакты», – пояснил заместитель замгубернатора области Павел Креков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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