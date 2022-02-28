Чемпионат мира по волейболу в России отменен

Чемпионат мира по волейболу, который должен был пройти в 10 городах России, в том числе в Екатеринбурге, отменен. Международная федерация волейбола направила соответствующее решение в адрес властей РФ. Документ расторгает соглашение о проведении соревнований.
В Екатеринбурге матчи ЧМ по волейболу должны были стать тестовыми мероприятиями перед Всемирными студенческими играми – 2023.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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