российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 февраля 2022, 14:47 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Чемпионат мира по волейболу в России отменен

Чемпионат мира по волейболу, который должен был пройти в 10 городах России, в том числе в Екатеринбурге, отменен. Международная федерация волейбола направила соответствующее решение в адрес властей РФ. Документ расторгает соглашение о проведении соревнований.

В Екатеринбурге матчи ЧМ по волейболу должны были стать тестовыми мероприятиями перед Всемирными студенческими играми – 2023.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Политика, Россия, Спорт,