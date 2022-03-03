В Екатеринбурге решают, что делать с часами обратного отсчета ЧМ по волейболу

В Екатеринбурге решают, что сделать с часами обратного отсчета до чемпионата мира по волейболу, который должен был пройти в конце августа и начале сентября, но был отменен по решению Международной федерации волейбола из-за спецоперации России на Украине.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, решение пока не принято. Это должен сделать оргкомитет соревнований. Вероятнее всего, часы просто демонтируют.

Екатеринбург, Елена Сычева

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