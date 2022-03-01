Детского омбудсмена отправили работать над ошибками

Доклад детского омбудсмена Игоря Морокова будет официально опубликован только после того, как в нем будут исправлены все стилистические, грамматические, орфографические и фактические ошибки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое решение было принято сегодня на пленарном заседании заксо, где Мороков выступил с отчетом о работе за прошлый год. Только депутат Вячеслав Вегнер заявил, что нашёл в докладе более ста ошибок – иногда по несколько штук на странице. Кроме того, в тексте доклада часто упоминаются события 2018-2020 годов, хотя документ был посвящён работе омбудсмена в 2021 году.

Игорь Мороков обещал принять замечания к сведению, но подчеркнул, что готов отчитаться за каждую бюджетную копейку, потраченную на подготовку и распечатку доклада.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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