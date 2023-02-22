Заксобрание отклонило доклад детского омбудсмена из-за ошибок

Депутаты заксобрания не стали на сегодняшнем пленарном заседании заслушивать отчет о деятельности уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова.

Как заявила на пресс-подходе председатель заксо Людмила Бабушкина, снять вопрос с повестки предложил профильный комитет, а она поддержала. «Во-первых, в отчете содержались ошибки, и орфографические, и по существу, что вызвало удивление депутатов. Во-вторых, доклад не дает возможности оценить деятельность уполномоченного по правам ребенка. В нем содержатся справки из различных министерств, что тут проблема, тут проблема, но не указано, что делается, чтобы эти проблемы снять»,– отметила спикер.

Напомним, похожая ситуация возникла и в прошлом году. Тогда депутаты решили, что доклад детского омбудсмена Игоря Морокова будет официально опубликован только после того, как в нем будут исправлены все стилистические, грамматические, орфографические и фактические ошибки.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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