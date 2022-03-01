На должность директора «Губернаторского лицея» в Солнечном претендуют 22 человека

В Екатеринбурге завершился прием заявок от кандидатов на должность директора «Губернаторского лицея», который откроется в микрорайоне Солнечном. В финал прошли 22 человека. Следующее испытание для них будет очным.

3 марта первый этап основного конкурса откроется брифингом, на котором все 22 кандидата в деталях узнают о проекте лицея, этапах прохождения конкурса и получат домашнее задание – разработать проект концепции развития «Губернаторского лицея» на 5 лет и подготовиться к его защите.

10 марта участники должны будут защитить эту концепцию, а также поучаствовать в деловой игре и пройти личные интервью. Финал конкурса состоится 11 марта. Выбирать победителя будут члены жюри, среди которых – представители министерства образования и молодежной политики Свердловской области, администрации города и департамента образования Екатеринбурга, директора вузов и школ Екатеринбурга, а также представители девелопера «Форум-групп» – генерального застройщика Солнечного.

Напомним, что участниками конкурса на должность директора «Губернаторского лицея» могли стать руководители образовательных организаций или их заместители со стажем работы на этой должности не менее 3 лет и имеющие опыт педагогической деятельности от 5 лет.

В феврале Свердловская область получила первый транш инфраструктурах бюджетных федеральных кредитов на строительство «Губернаторского лицея» – 310 миллионов рублей. Лицей должен стать ядром социально-образовательного кластера в Солнечном. Здесь будет и школа, и общественный центр района. Это позволит реализовать концепцию

«школа полного дня» и создаст площадку для формирования активного сообщества жителей района. Кроме того, в комплекс войдет детский сад на 300 мест с блоком дополнительного образования.

«Главные отличия самого лицея от типовых школ – многофункциональные и трансформируемые классы и помещения, проницаемые пространства, включение в образовательный процесс коридоров и рекреаций, возможность построения индивидуальной образовательной траектории ребенка за счет наличия широкого спектра студий, мастерских и лабораторий, реализующих проектный междисциплинарный подход к обучению, программирование лицея, как общественного центра для всех жителей района», – отметили в «Форум-групп».

Концепцию проекта «Губернаторский лицей» компания «Форум-групп» разработала совместно с архитектурным бюро из Нидерландов Atelier PRO Architects.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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