Конкурсанты на должность директора «Губернаторского лицея» презентовали проекты по развитию школы

Сегодня в Екатеринбурге состоялся основной этап конкурса на должность директора «Губернаторского лицея» в Солнечном. Участниками стали руководители и заместители директоров школьных и дошкольных учреждений из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Москвы. Всего кандидатов – 22.

В Свердловской области впервые выбирают главу образовательного учреждения таким образом. Конкурс был объявлен в феврале 2022 года Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

Как сообщают организаторы, 3 марта, еще за неделю до сегодняшнего этапа, кандидаты получили домашнее задание. Им нужно было подготовить презентацию проекта развития «Губернаторского лицея» на ближайшие 5 лет. Сегодня участники конкурса защищали свои концепции, участвовали в деловой игре и проходили индивидуальные интервью.



Членами жюри выступили представители минобразования и молодежной политики Свердловской области, администрации города и департамента образования Екатеринбурга. А также директора вузов, школ уральской столицы и представители девелопера «Форум-групп».





«Это будет состязание сильнейших, судя по тем участникам, которых мы видели. Это, в какой-то степени, лучшие руководители и администраторы системы образования города, области и России. «Губернаторский лицей» – это государственное образовательное учреждение, которое панируется как флагман системы образования области. Все лучшее и передовое из управленческих и педагогических практик мы планируем воплотить в этом учреждении. Публичный конкурс призван определить сильнейшего руководителя в такой конкурентной и открытой среде, – выступила начальник отдела общего образования минобразования и моложенной политики Свердловской области Наталья Сокольская. – Желаю всем успеха, ведь сегодня есть возможность каждому предъявить тот потенциал, который есть, тот управленческий опыт, который есть за вашими плечами».



В презентациях педагоги особенно акцентировали новый подход к системе образования. Он заключается в дополнительном образовании, которое позволит реализовать разноплановое развитие ребенка, где всё пространство и решения дизайнеров являются продолжением образовательных процессов.

«Когда я увидела список участников, сердце мое вздрогнуло, с одной стороны, невозможно не гордиться тем, как Екатеринбург представлен на этом конкурсе, с другой стороны, понимаешь, что отпускать лучших всегда очень сложно. Тем не менее, всем хочу пожелать, конечно, успеха. Победит сильнейший. Наша работа важна и нужна. Надеюсь, что все мы получим сегодня большое профессиональное удовольствие от общения с вами. Испытание непростое ждет каждого, но и возможности, действительно, большие», – отметила в приветственном слове заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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