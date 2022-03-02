Для иностранных студентов создали телеграм-бот, с которым можно делиться проблемами

Для иностранных студентов создали телеграм-бот, которому можно написать о своих проблемах. И он работает лучше, чем горячая линия психологической помощи.

Как сообщает телеграм-канал УрФУ, иностранные студенты не должны пострадать из-за политической ситуации. Изменений в образовательных программах не планируется, стажировки и программы обмена должны остаться прежними.

Для иностранных студентов создали телеграм-бот (@inostranets_v_RF_bot), которому можно написать о своих проблемах с въездом в Россию на учебу или на работу. В сообщении нужно указать свою фамилию, имя и краткое описание ситуации. Разъяснения и помощь окажет сообщество «Приключения иностранцев в России».

Иностранные студенты из УрФУ уже опробовали сервис. Студентка из Казахстана Арина Медведева написала сообщение, и ей ответили в течение часа. «Я спросила, смогу ли съездить на майские домой, и пустят ли меня обратно. Через час получила ответ, что да, смогу вернуться, объяснили про документы», – сообщила «Новому Дню» Арина. Как пояснила девушка, бот работает, в отличие от горячей линии психологической помощи студентам, которую открыли для русских, иностранных студентов, а также ребят из ДНР и ЛНР. «Я звонила несколько раз, так и не дождалась ответа оператора, у меня была жуткая тревожность из-за всего происходящего», – пояснила Арина. За помощью пытались обратиться несколько студентов, но ни один из них не смог дозвониться.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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