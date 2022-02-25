Для студентов России, ДНР и ЛНР открыли горячую линии психологической помощи

Министерство науки и образования РФ запустило горячую линию по оказанию психологической помощи студентам.
Об этом сообщается в телеграм-канале Минобрнауки. Горячая линия круглосуточная, в пресс-службе УрФУ добавили, что получить помощь смогут студенты, которые не в состоянии справиться с тревожностью. Воспользоваться услугой могут также представители студенческой молодежи из Донецкой и Луганской народных республик.
«Получить помощь психологов могут студенты, в том числе иностранные граждане, а также лица, пребывающие в ДНР и ЛНР», – пишут в телеграм-канале Минобрнауки РФ.
Номер горячей линии – 8 800 222 55 71.
Екатеринбург, Мария Зыкова
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