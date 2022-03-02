В Свердловской области вновь растет заболеваемость Covid-19, сегодня 4 868 случаев

В Свердловской области наблюдается очередной рост заболеваемости Covid-19. Сегодня в регионе выявлено 4 868 новых случаев, из них 1 664 в Екатеринбурге.

В больницах региона находятся 625 больных в тяжелом состоянии, из них 336 лежат в реанимации, в том числе 257 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 4 512. Общее количество случаев Covid-19, зарегистрированных в регионе с начала пандемии – 360 137.

За минувшие сутки в Свердловской области от коронавируса умерло 15 человек, а общее число смертей – 10 301. Напомним, вчера Свердловская область стала лидером по суточной заболеваемости ковидом. Вчера было 4 844 случая.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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