Отказ от госконтрактов и мониторинг цен. Куйвашев объявил антикризисный план

Губернатор Евгений Куйвашев назвал антикризисные меры, которые вводятся в Свердловской области из-за экономических санкций Запада против России.

«В сегодняшней ситуации одна из наших главных задач – сохранить деньги региона, чтобы продолжать исполнять все наши обязательства, в первую очередь, по выплатам зарплат и пособий. После совещания с вице-премьерами правительства России я составил список поручений, которые помогут нам сохранить бюджет», – написал глава региона в Instagram.

По словам Куйвашева, областное минэкономики будет собирать информацию о состоянии свердловских предприятий на фоне санкций. Министерство АПК поручено постоянно отслеживать изменение цен на продукты. «Все инвестпроекты мы проанализируем, чтобы понять, где у нас есть риски непоставки иностранного оборудования. Департамент госзакупок проанализирует контракты и выяснит, кто отказывается от обязательств из-за санкций. Также департамент составит список организаций, которые попали под санкции. Новые госконтракты будут заключаться только в крайних случаях. Новые бюджетные обязательства мы пока принимать не будем», – перечислил губернатор.

Главам городов и районов Куйвашев тоже рекомендовал пересмотреть бюджеты и изучить вопрос с муниципальными контрактами. «Никакого расточительства быть не должно», – заявил глава региона.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»