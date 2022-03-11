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Пятница, 11 марта 2022, 10:31 мск

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Кто будет спасать свердловскую экономику по версии губернатора

Губернатор Евгений Куйвашев утвердил персональный состав оперштаба, который должен обеспечить экономическую и социальную стабильность в Свердловской области в условиях санкций.

Как сообщили в департаменте информполитики, всего в составе штаба – 38 человек, возглавил его сам губернатор. Среди членов штаба – заместители губернатора, областные министры, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, руководитель областного УФАС Дмитрий Шалабодов, начальник Уральского ГУ Центрального банка России Рустэм Марданов, руководитель УФНС по Свердловской области Сергей Логинов, бизнес-омбудсмен Елена Артюх и другие.

Напомним, решение о создании штаба для оперативной оценки ситуации и выработки мер по обеспечению стабильности в регионе в условиях беспрецедентных санкций губернатор принял в начале марта. Тогда же он поручил кабмину внести предложения по персональному составу штаба.

В числе его задач – мониторинг ситуации в экономике, в том числе на системообразующих предприятиях, разработка региональных и федеральных мер поддержки для предприятий и организаций, которые оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Свердловской области, и их реализация.

Как уже сообщал «Новый День», ранее Евгений Куйвашев составил список поручений, которые помогут области сохранить бюджетные средства. «Все инвестпроекты мы проанализируем, чтобы понять, где у нас есть риски непоставки иностранного оборудования. Департамент госзакупок проанализирует контракты и выяснит, кто отказывается от обязательств из-за санкций. Также департамент составит список организаций, которые попали под санкции. Новые госконтракты будут заключаться только в крайних случаях. Новые бюджетные обязательства мы пока принимать не будем», – перечислил губернатор.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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