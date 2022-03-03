Российские студенты в Японии опасаются, что их могут лишить стипендии и выслать из страны

Российских студентов, обучающихся за границей, могут лишить стипендии и отправить домой.

«Новый День» поговорил со студенткой кафедры востоковедения УрФУ Александрой Билобровой, которая сейчас учится в Японии по программе обмена. Александра рассказала, что русские студенты серьезно опасаются, что их могут отправить домой или же отказать в стипендиальной поддержке со стороны японского министерства культуры. «Подобные прецеденты сейчас есть в Европе, и мы не уверены, что нас это тоже не коснется», – пояснила «Новому Дню» Александра.

По словам девушки, в целом местное население Японии не испытывает негатива к русским людям. «В Японии все в курсе ситуации, СМИ освещают в полной мере. На сегодняшний день не было каких-либо прецедентов, чтобы меня и других моих знакомых из России дискриминировали. Даже на митинге против войны в Токио, где собрались украинцы, японцы и россияне, не было ничего подобного», – пояснила Александра.

В Японии к российским студентам, по словам Александры Билобровой, относятся с сочувствием, агрессии к ним нет. «Безусловно, всем чисто по-человечески интересно, как обычные россияне смотрят на весь этот кошмар. Я со своей позиции объясняю, что большинство, в особенности молодых людей, категорически не поддерживают эту войну и выступают за мир. Конечно, я не могу судить об искренности каждого японца, потому что в их культуре не принято говорить что-то напрямую, но на данный момент все относятся к российским студентам скорее с сочувствием, чем с агрессией», – рассказала «Новому Дню» Александра.

Учебный год в Японии еще не начался, поэтому студенты из России пока не знают, будут ли к ним применять какие-либо санкции и высылать из страны.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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