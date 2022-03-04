Российских студентов, которые учатся в Финляндии, не планируют высылать из страны

Российских студентов, которые учатся в вузах Финляндии, не планируют высылать из страны из-за политической ситуации. Местное население придерживается нейтральной позиции и не испытывает ненависти к русским.

«Новый День» пообщался с Николаем Шабалиным, который в 2020 году окончил бакалавриат УрФУ, а сейчас учится в магистратуре в одном из технических вузов Финляндии. Николай сообщил, что вопроса о том, чтобы высылать российских студентов домой, пока не стояло. «Мы читаем новости, знаем, что из европейских вузов отчисляют русских. У нас не было пока таких разговоров, не думаю, что нас будут отправлять обратно», – пояснил молодой человек. Кроме того, к гражданам России в Финляндии не относятся негативно. «Ни на учебе, ни на работе я не сталкивался ни с чем таким. Интернациональные друзья поддерживают, у них позиция такая: если я уехал из страны, значит, на то были причины, в том числе и несогласие с властью. Жалко ребят, которых выслали из их стран, кто-то всю жизнь к этому шел, а пострадал из-за политиков», – говорит Николай Шабалин.

«Новый День» также поговорил с Константином Васильевым – екатеринбуржцем, который более 10 лет назад уехал в Хельсинки на учебу, а сейчас является гражданином Финляндии. Константин рассказал, что финны к русофобии не склонны. Сейчас они придерживаются нейтральной позиции и просто наблюдают за политикой.

«Лично я не сталкивался ни с буллингом, ни с игнорированием, но сам стал чуть осознаннее себя вести, по телефону не говорить в общественных местах и так далее, чтобы лишнее внимание к себе не привлекать. Люди по-разному со стрессом справляются, кто-то может быть и агрессивным. На работе все норм, коллеги мои все классные. Политические разговоры мы не ведем. Просто наблюдаем, как будут меняться условия работы с Россией», – пояснил «Новому Дню» Константин.

Ранее «Новый День» писал о девушке, которая уехала по обмену на учебу в Японию, граждане которой сочувствуют российским студентам, хотя из страны их выслать все же могут.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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