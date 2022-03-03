«Спецоперация – это когда цели ведут к миру»: что школьникам России расскажут о ситуации на Украине

Сегодня во всех школах России для 6-11 классов пройдет урок гражданственности, на котором детям представят официальную версию событий на Украине. Мы посмотрели видео занятия «Защитники мира», которое сегодня будет демонстрироваться. Основной упор лектор делает на то, что Россия не нападала на Украину, это – спецоперация, которая должна привести к миру.

Как рассказали «Новому Дню» учителя школ Свердловской области, методичек для урока они не получили. Им рекомендовано подключиться в 14 часов по местному времени к онлайн-занятию, которое будет транслировать Минпросвещения РФ, либо – показать запись урока. Видео распространили по всем школам. В 30-минутном ролике рассказывается об истории конфликта – такой, какой ее видит Кремль.

Журналист Денис Получников, один из ведущих урока, рассказал, что «украинский кризис начался не вчера, и дело вовсе не в Украине», а в том – что Россия – сильная держава, обладающая множеством ресурсов.

«Как можно выиграть бой у ядерной державы? – спрашивает лектор у соведущей урока, девочки Софьи. – В прямом бою никак, если только не повернуть мощь против себя. Это позволяет сделать принцип «разделяй и властвуй», надо разделить общество и народы, и использовать их вражду для развала».

После экскурса в историю (славянские народы всегда были рядом и так далее) лектор начинает рассказывать про войну, которая идет восемь лет в Донецкой и Луганской народных республиках.

«В Луганске и Донецке восемь лет шла война, люди жили под страхом разрыва бомб. Мир не признает ДНР и ЛНР, а Запад направляет оружие и финансирует преступников, – перечисляет Денис Получников. – […] В феврале 2022 года усилились обстрелы. Республики стали просить помощи у России. И мы эвакуировали мирных жителей. Теперь они в безопасности. Россия много лет призывала другие страны признать суверенитет ДНР и ЛНР, но восемь лет вместо этого велся террор местного населения».

Школьникам объясняют, что спецоперация – это не война, а операция, «цели которой ведут к миру». «Мы не бьем по жилым домам, не уничтожаем социальную инфраструктуру. Мы принуждаем к миру Украину», – транслируется на уроке.

Школьников просят не доверять всей информации в социальных сетях, поскольку распространяется много фейков. В пример приводят кадры попадания ракеты в жилую многоэтажку в Киеве. Да, это действительно было. Но российская ли это была ракета? Лектор приводит доводы за то, что ракета была украинской.

Также на уроке объясняют, при чем тут НАТО: «НАТО расширяет зону своего влияения целенаправленно. НАТО продвигается на Восток. Пять волн расширения привели Альянс к территориям нашего государства», – говорит Денис Получников.

На вопрос девочки Софьи про санкции внятного ответа не последовало. Лектор лишь отметил, что «сегодня наша экономика более устойчива, чем в 2014 году».

Напомним, об открытом уроке стало известно накануне. Он пройдет во всех школах России. По итогам учителя должны будут предоставить отчеты.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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