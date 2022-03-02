В российских школах проведут урок о военной операции на Украине

Пресс-служба минпросвещения России сообщила, что 3 марта в российских школах будет проведен открытый урок «Защитники мира». Трансляция урока будет вестись на странице российской социальной сети ВКонтакте. Начало запланировано на 12:00 по мск.

На странице министерства просвещения РФ в соцсети ВКонтакте говорится, что на Всероссийском открытом уроке школьникам расскажут, почему освободительная миссия на Украине – это необходимость.

«Зрителям расскажут предысторию сегодняшних событий: о том, какую опасность представляет НАТО для нашей страны, почему Россия встала на защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, а ещё помогут разобраться, как отличить правду от лжи в огромном потоке информации, фотографий и видеороликов, которыми сегодня переполнен интернет», – говорится в объявлении на странице минпроса РФ.

Москва, Иван Бабурин

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