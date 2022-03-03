«Мне неудобно просить деньги у людей, я же понимаю», – бездомные о санкциях (ВИДЕО)

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров недавно заявил, что «андеркласс» не ощутит на себе западные санкции, так как ему уже нечего терять. Действительно ли это так, корреспондент РИА «Новый День» спросил у пары бездомных из Екатеринбурга.

Как повлияют санкции на жизнь бездомных

«Россия привыкла к тому, что постоянно все становится хуже с каждым днем, – рассказала нашему агентству женщина, не пожелавшая назвать своего имени. – Но за последнюю неделю я точно могу сказать. Вот мы находимся в тяжелой жизненной ситуации, вынуждены просить денег у других людей, и я вижу, что они, может, и готовы бы дать больше, но возможность у них снизилась. Мне даже неудобно просить денег у людей, я же понимаю многие вещи и отсутствие занятости населения… Снижение доходов страны очевидно».

Во что выльются сегодняшние события, собеседница «Нового Дня» предсказать затрудняется, но все же дала совет властям: «Я как верующий человек надеюсь на то, чтобы наше правительство работало над мировоззренческим состоянием людей, чтобы они верили в здравый смысл, чего нет на данный момент, особенно у молодого поколения».

Екатеринбург, Дмитрий Бутаков, Евгения Вирачева

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