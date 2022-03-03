российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 3 марта 2022, 16:01 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

«Мне неудобно просить деньги у людей, я же понимаю», – бездомные о санкциях (ВИДЕО)

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров недавно заявил, что «андеркласс» не ощутит на себе западные санкции, так как ему уже нечего терять. Действительно ли это так, корреспондент РИА «Новый День» спросил у пары бездомных из Екатеринбурга.

Как повлияют санкции на жизнь бездомных

«Россия привыкла к тому, что постоянно все становится хуже с каждым днем, – рассказала нашему агентству женщина, не пожелавшая назвать своего имени. – Но за последнюю неделю я точно могу сказать. Вот мы находимся в тяжелой жизненной ситуации, вынуждены просить денег у других людей, и я вижу, что они, может, и готовы бы дать больше, но возможность у них снизилась. Мне даже неудобно просить денег у людей, я же понимаю многие вещи и отсутствие занятости населения… Снижение доходов страны очевидно».

Во что выльются сегодняшние события, собеседница «Нового Дня» предсказать затрудняется, но все же дала совет властям: «Я как верующий человек надеюсь на то, чтобы наше правительство работало над мировоззренческим состоянием людей, чтобы они верили в здравый смысл, чего нет на данный момент, особенно у молодого поколения».

Екатеринбург, Дмитрий Бутаков, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

Французский министр сообщил об аресте яхты «российского олигарха» / Volkswagen прекращает производство автомобилей в России и поставки из-за рубежа / Магазины Ikea в России приостанавливают работу / Mercedes останавливает сотрудничество с Россией / Российские кошки попали под санкции из-за Украины / Канада ввела санкции против ключевых лиц «Роснефти» и «Газпрома» / Власти Германии заблокировали мегаяхту российского миллиардера / «АвтоВАЗ» приостановит выпуск автомобилей из-за дефицита деталей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Видео, Урал, Видеорепортаж, Общество, Россия, Санкции против России,