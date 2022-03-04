Весенний призыв в армию начнется 1 апреля

Весенний призыв в армию в Свердловской области начнется 1 апреля. Распоряжение о подготовке к призыву уже подписано губернатором Евгением Куйвашевым.

Как сообщает департамент информполитики, весенний призыв продлится до 15 июля. Новобранцы из Свердловской области будут направлены в войска Южного, Центрального, Западного и Восточного военных округов, а также на Северный флот. Большинство из них традиционно будет направлено для комплектования воинских частей сухопутных войск.

В регионе будет работать 79 муниципальных призывных комиссий, которым предстоит обеспечить явку призывников и отправить их на областной сборный пункт в Егоршино.

Добавим, в 2021 году норма призыва граждан на срочную воинскую службу для Свердловской области составила 7288 человек, показатель этого года пока неизвестен.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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