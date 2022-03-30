Куйвашев сформировал призывные комиссии

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании призывных комиссий в муниципалитетах региона и административных районах Екатеринбурга.

Из документа следует, что в составы комиссий вошли главы районов, районные военкомы и медработники, которые проводят освидетельствование призывников, а также сотрудники полиции и центров занятости.

Как уже сообщал «Новый День», весенний призыв в армию начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. Новобранцы из Свердловской области будут направлены в войска Южного, Центрального, Западного и Восточного военных округов, а также на Северный флот. В регионе будет работать 79 муниципальных и районных призывных комиссий, которым предстоит обеспечить явку призывников и отправить их на областной сборный пункт в Егоршино. Добавим, в 2021 году норма призыва граждан на срочную воинскую службу для Свердловской области составляла 7288 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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