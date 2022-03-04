В Великий пост нужно отказаться не только от мяса, но и от соцсетей

С 7 марта по 23 апреля у православных будет проходить Великий пост. В этом году постящимся нужно ограничить себя не только в еде, но и в сидении в интернете и соцсетях.

Как сообщила на пресс-конференции ассистент кафедры семейной медицины и профилактики УГМУ Екатерина Бандура, в этом году для соблюдения поста нужно ограничить свое присутствие в информационном пространстве. «Мы живем в новую эру, эру искусственного интеллекта. Мы завязаны на гаджетах. Ограничение своего присутствия в соцсетях, интернете – это тоже пост, жертва Богу, это пост духовный», – пояснила медик.

Соблюдать Великий пост можно всему населению за исключением нескольких групп. По словам, ассистента кафедры семейной медицины, поститься нельзя детям до 7 лет, беременным и кормящим, болеющим людям. Кроме того, пост не должны соблюдать «воины, которые дают отпор врагам», под эту категорию, по словам Татьяны Бандуры, попадают врачи «красной зоны» и скорой помощи, сотрудники полиции и силовых ведомств.

Кроме того, в храмах ожидается больше прихожан, чем в предыдущие годы. «Одно дело, когда мы живем в комфорте, но когда приходят общие испытания, человек ищет опоры, в этот Великий пост все будет по-другому. Я надеюсь, что храмы будут полны не только по воскресеньям, но и в другие дни», – отметил руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии Евгений Попиченко.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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