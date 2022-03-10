В храмах Екатеринбурга стало больше прихожан, чем в прошлые годы

В этом году в прощеное воскресенье церкви и храмы Екатеринбурга посетило больше людей, чем в предыдущие годы.

Великий пост в России начался 7 марта, перед ним, в прощеное воскресенье, состоялась традиционная служба в церквях и храмах. «Новый День» побеседовал с церковнослужителями трех храмов в центре Екатеринбурга. И каждый из них в праздничные дни посетило больше прихожан, чем во время Великого поста в предыдущие годы.

Как сообщила «Новому Дню» работница церковной лавки Ново-Тихвинского монастыря, в этом году число прихожан заметно увеличилось, равно как спрос на свечи и церковные записки о здравии и упокоении: «За здравие родственников именные записки многие писали, за родственников на Украине помолиться. Свечки брали многие, больше, да, чем в прошлом году. Свечку ведь совсем не сложно поставить, помолиться, а на душе легче. Где еще сейчас найти успокоение, если не в церкви». Ново-Тихвинский монастырь люди в целом стали посещать больше. По словам работницы, верующих можно встретить не только на службах по воскресеньям, но и в другие дни. «Все больше видим тех, кто до этого долго, а может быть, и вообще никогда, не обращался к церкви. Это не может не радовать», – пояснила собеседница «Нового Дня».

В церкви иконы Божьей матери приток прихожан связывают с постепенно уходящей пандемией коронавируса. Как сообщил корреспонденту агентства церковнослужитель, в прошлом году на службу в прощеное воскресенье пришло меньше людей оттого, что многие боялись заразиться коронавирусом. Кроме того, по словам церковнослужителя, сам Патриарх Кирилл во время прошлогоднего Великого поста призвал верующих воздержаться от посещения церкви, чтобы не распространять болезнь, а помолиться дома.

Увеличение числа прихожан отметили также и в соборе Александра Невского, правда, о причинах рассказать отказались.

Напомним, что перед началом Великого поста руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии Евгений Попиченко предсказывал увеличение прихожан в храмах.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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