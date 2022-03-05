В Екатеринбурге задержали блогера-патриота Zergulio

В Екатеринбурге задержали блогера Zergulio (Сергея Колясникова), известного своей патриотической риторикой. Причины задержания неизвестны.

В своем телеграм-канале блогер написал: «Я задержан. За что – говорят скажут в отделе. Либо предлагают получить оказание сопротивления. Смысла сопротивляться не вижу. Новости позже». Колясников также сообщил, что один из его недоброжелателей в сети написал на него донос и угрожал полицией. Впрочем, меньше чем через два часа блогер оставил другое сообщение: «На свободе. Подробности потом. Всем жму руку за поддержку. Вас удивительно много камрады».

Как уже сообщал «Новый День», в далеком прошлом у блогера были проблемы с законом. В 2007 году Колясников был директором магазина «Старый солдат», в котором помимо прочего были выставлены на продажу обмундирование и экипировка военнослужащих гитлеровской Германии. Верх-Исетский районный суд признал Колясникова виновным в пропаганде нацистской символики и назначил штраф в 10 минимальных размеров оплаты труда с конфискацией всего запрещенного к продаже товара.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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