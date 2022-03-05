Мэрия Екатеринбурга вернула цветочную ярмарку к 8 Марта (ВИДЕО)

После некоторых колебаний администрация Екатеринбурга все-таки открыла цветочную ярмарку на пешеходной части Банковского переулка. Сегодня там работают девять предпринимателей, которые продают тюльпаны. С 6 марта на ярмарке появятся сувенирные лавки, где можно будет купить в подарок «изделия народных промыслов», сообщает пресс-служба мэрии.

Цветочная ярмарка в центре Екатеринбурга

Торговые ряды будут работать с 5 по 8 марта с 10 до 16 часов. Ярмарка открылась специально к Международному женскому дню. «В отличие от стихийных рынков, здесь порядок, все прибирают городские службы, и сами мы его поддерживаем. И покупателям удобно, что есть выбор и все в одном месте. Если сравнивать с магазинами, тюльпаны у нас в среднем дешевле. Богатый ассортимент: есть классические желтые, красные, розовые, белые, сиреневые, а есть пионовидные. Все выращены в Екатеринбурге», – рассказала участница цветочного базара Алена Михайлова.

Ранее администрация Екатеринбурга спешно отменила цветочную выставку-продажу из-за новых антиковидных ограничений: по указу губернатора в регионе до 8 марта действует запрет на массовые публичные мероприятия.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Дмитрий Бутаков

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