Облсуд оставил под арестом еще четверых участников несанкционированных протестов

Свердловский облсуд оставил в силе решения об административном аресте участников несанкционированных акций против спецоперации на Украине.

Как сообщили в пресс-службе суда, оставлены в силе решения об аресте Тимофея Перевалова (10 суток), Александра Мишука (9 суток), Дмитрия Рожкова (9 суток), Дамира Шингареева (10 суток).

Ранее облсуд оставил в силе решения в отношении Сергея Тиунова – арест на 30 суток (повторное нарушение правил проведения митингов), Михаила Зарипова, Петра Синицына и Ивана Клокунова – на 9 суток (нарушение правил организации митингов).

Впрочем, первые арестованные уже начинают выходить из ИВС. По данным «Нового Дня», уже отбыл свой срок Михаил Зарипов, завтра, по всей видимости, выйдет Дамир Шингареев, послезавтра – Полина Шубенцева (представители Левого социалистического действия).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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