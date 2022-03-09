Возбуждено уголовное дело после гибели рабочего в шахте под Краснотурьинском

В Краснотурьинске возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» после гибели рабочего под завалами на шахте «Северопесчанская» в поселке Воронцовка в Краснотурьинском городском округе.

Трагедия случилась вечером 7 марта. По данным следствия, в шахте на горизонте -400 во время производственных работ произошло отслоение куска горной массы с кровли выработки. Под завалами оказался проходчик – житель Челябинской области, который работал вахтовым методом. Спасти мужчину не успели, он погиб.

«По уголовному делу допрашиваются свидетели и представители администрации шахты, анализируется с привлечением соответствующих специалистов необходимая документация (должностные инструкции, табели учета рабочего времени, журналы проведения инструктажа), касающаяся вопросов соблюдения норм безопасности при производстве соответствующих работ. Для определения точной причины смерти погибшего мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза», – сообщили в пресс-службе областного следственного комитета.

Шахта, где произошел инцидент, относится к АО «Богословское рудоуправление». На предприятии создана специальная комиссия для расследования причин и обстоятельств гибели рабочего.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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