В шахте Краснотурьинска произошел обвал

На шахте «Северопесчанская» произошел обвал пород кровли. Один горнорабочий находится под завалом, – сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные экстренные службы.

В экстренных службах, в частности сказали: «Свердловская область, город Краснотурьинск. В результате обрушения пород кровли на отметке -400 метров в шахте «Северопесчанская», специализирующейся на добыче железной руды, под обвалом находится один горнорабочий».

«Эвакуация не проводилась, шахта работает в штатном режиме, к месту следует два отделения военизированной горноспасательной части», – уточнили в ведомстве.

Краснотурьинск, Иван Бабурин

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