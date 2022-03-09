Власти назвали требования к квартирам, которые получат участники реновации

В Свердловской области утверждены требования к квартирам, которые застройщики должны будут предоставить жильцам домов, расселяемых в рамках реновации.

Как сообщили в департаменте информполитики, областное правительство приняло постановление, которое вводит понятие «равнозначного» жилья. Площадь новой квартиры и количество комнат в ней должны быть не меньше, чем в старой. Кроме того, помещение должно соответствовать стандартам, принятым федеральным Минстроем.

В квартире обязательно должна быть установлена металлическая входная дверь, межкомнатные двери с фурнитурой, поверхность пола должна иметь напольное покрытие. В санузлах должно быть установлено необходимое оборудование, гидроизоляция, а на полу уложена плитка. В кухне должны быть плита и мойка.

Уральцы, которые живут в старых домах по договору социального найма и нуждаются в улучшении жилищных условий, должны получить квартиры, площадь которых будет определяться исходя из нормы квадратных метров жилья на человека, установленной в муниципалитете.

Как уже сообщал «Новый День», в начале года на двух площадках, предложенных под реновацию, 100% жильцов эту идею одобрили. 13 старых домов в границах улиц Шефская – Энтузиастов – Баумана, а также 10 домов в квартале улица Донбасская – переулок Черниговский – переулок Суворовский будут снесены. Аукционы на застройку нового жилья будут проведены в марте. А вот жильцы четырех старых домов на площадке Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской отказались от участия в проекте комплексного развития территории. Площадь участка придется скорректировать.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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