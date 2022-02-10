Жильцы четырех домов на Уралмаше отказались от реновации

Администрации Екатеринбурга придется скорректировать границы самого большого из трех участков на Уралмаше, где планируется реновация жилья. Как сообщил на брифинге замначальника градостроительного департамента Григорий Сурганов, жильцы четырех старых домов на площадке Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской отказались от участия в проекте комплексного развития территории.

«Решение не входить в состав КРТ приняли в домах по адресам: Шефская, 10 / Краснофлотцев, 34; Краснофлотцев, 36; Донская, 7; Корепина, 47. Причем решение было принято не большинством. По закону за участие в КРТ должны проголосовать две трети жильцов, тут не хватило несколько голосов. Мы уважаем мнение жителей. Границы в отношении площадки на Краснофлотцев будут изменены. Сейчас департамент архитектуры пересчитывает технико-экономические показатели площадки и готовит новый мастер-план, затем согласование границы участка будет направлено в минстрой», – пояснил чиновник.

На двух других площадках 100% жильцов одобрили реновацию. 13 старых домов в границах улиц Шефская – Энтузиастов – Баумана, а также 10 домов в квартале улица Донбасская – переулок Черниговский – переулок Суворовский будут снесены. Аукционы на застройку нового жилья будут проведены в марте. По словам Сурганова, девелоперы уже проявляют активный интерес к площадкам на Уралмаше.

«Сейчас я бы рекомендовал жителям на этих площадках не обсуждать условия своего расселения с разными непонятными людьми. Скоро будут опубликованы документы по принятому решению [об участии в КРТ], с которыми смогут ознакомиться жители. По результатам аукциона будет определен девелопер, который станет развивать эту территорию. Самое важное: не надо слушать всяких непонятных людей, которые наверняка будут ходить по квартирам. Собственно, площадка на Краснофлотцев как раз подверглась этому влиянию. Я думаю, что из-за этого мы недосчитались нескольких голосов. Люди просто не поняли [сути проекта]», – отметил Григорий Сурганов.

Как ранее сообщал «Новый День», в 2022 году администрация Екатеринбурга планирует отдать под реновацию еще пять площадок. Участки расположены в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах. Однако конкретные адреса в мэрии пока не называли.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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