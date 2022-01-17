В 2022 году под реновацию отдадут еще пять площадок

В 2022 году администрация Екатеринбурга планирует отдать под комплексное развитие территорий (КРТ) пять территорий.

Об этом рассказал на пресс-конференции замначальника Главархитектуры города Григорий Сурганов. Территории расположены в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах. Более конкретно говорить об адресах, по словам Сурганова, пока преждевременно. По каким-то площадкам ясность появится в течение I квартала.

Напомним, сейчас в работе находятся три площадки. На первой, в пределах улиц Шефской – Энтузиастов – Баумана, 100% жильцов согласились на участие в КРТ. В квартале улица Донбасской – переулок Черниговский – переулок Суворовский итоги голосования официально подведут 21 января, на Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской – 3 февраля.

Аукционы по определению девелоперов для этих трех территорий состоятся в марте, сообщил Сурганов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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