На первых торгах по участкам под реновацию стартовая цена взлетела в десятки раз

Аукцион по праву застройки земельных участков в рамках комплексного развития территорий в Екатеринбурге начался оживленно. Стоимость первого лота уже взлетела в 40 раз, и торги продолжаются.

Как сообщили «Новому Дню» в городской администрации, за участок в квартале улиц Шефской – Энтузиастов – Баумана общей площадью 22 430 кв. метров при начальной стоимости 514 788 рублей один из участников аукциона уже предложил 24,5 млн рублей, и борьба продолжается. Один шаг аукциона равен 25 тысячам рублей.

Сегодня же в администрации пройдут аукционы еще по двум площадкам: в квартале улицы Донбасской – переулков Черниговского – Суворовского общей площадью 27 930 кв. м (начальная стоимость – 641 018 рублей) и улиц Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской общей площадью 36 452 кв. м (начальная цена – 836 606 рублей).

Как уже писал «Новый День», областной закон о комплексном развитии территорий (КРТ) был принят в марте 2021 года. Согласно документу, реновации подлежат кварталы, где стоят деревянные дома, построенные до 1970 года. Их снесут, а на этом месте построят новое жилье. Люди получат новые квартиры за счет средств застройщика. Три площадки на Уралмаше станут пилотным проектом КРТ в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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