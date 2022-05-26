В Екатеринбурге объявили торги по реновации двух кварталов Уралмаша

Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на право стать застройщиком по программе «Комплексное развитие территорий». Торги состоятся 29 июня, документы от предпринимателей принимаются до 23 июня.

Предметом торгов станут две площадки. Это квартал улиц Шефской – Энтузиастов – Баумана общей площадью 22,4 тысячи квадратных метров: начальная цена объекта составит почти 515 тысяч рублей при шаге в 25 тысяч. А также квартал улицы Донбасской – переулков Черниговского – Суворовского общей площадью почти 28 тысяч квадратных метров: начальная цена лота составит 614 тысяч рублей при шаге в 30 тысяч. В обоих случаях задаток для участия в торгах равняется начальной стоимости и вносится единым платежом, сообщили в пресс-службе мэрии.

Администрация готовит к аукциону и третью площадку для комплексного развития: квартал улиц Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской общей площадью более 36 тысяч квадратных метров. Всего реновация коснется 34 домов, семь из которых находятся в аварийном состоянии.

Областной закон о комплексном развитии территорий (КРТ) был принят в марте 2021 года. Согласно документу, реновации подлежат кварталы, где стоят деревянные дома, построенные до 1970 года. Старые дома снесут, а на их месте построят новое жилье. Люди получат новые квартиры за счет средств застройщика.

Две площадки на Уралмаше станут пилотным проектом реновации в Екатеринбурге. В дальнейшем этот механизм власти планируют задействовать при замене ветхого и аварийного жилья, а также при застройке бывших промзон в центральной части города.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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