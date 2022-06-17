Мэрия Екатеринбурга объявила третий аукцион по реновации

Администрация Екатеринбурга объявила торги на право застройки третьей площадки на Уралмаше в рамках программы «Комплексное развитие территорий». Под реновацию отданы дома, находящиеся в квартале улиц Краснофлотцев – Донская – Корепина – Шефская. Общая площадь участка – 36,5 тысячи квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, начальная стоимость площадки составит 836 тысяч 606 рублей при шаге в 40 тысяч рублей. Размер задатка равен начальной стоимости. Торги пройдут 15 июля. Победитель аукциона получит право стать застройщиком территории.

Ранее на торги были выставлены еще две площадки на Уралмаше: квартал Шефская – Энтузиастов – Баумана и квартал, ограниченный улицей Донбасской, переулками Черниговским и Суворовским. Всего в программу реновации вошли 34 дома, семь из которых признаны аварийными.

Областной закон о комплексном развитии территорий (КРТ) был принят в марте 2021 года. Согласно документу, реновации подлежат кварталы, где стоят деревянные дома, построенные до 1970 года. Их снесут, а на этом месте построят новое жилье. Люди получат новые квартиры за счет средств застройщика. Три площадки на Уралмаше станут пилотным проектом КРТ в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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