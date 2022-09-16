Застройщик КРТ на Уралмаше объявил сроки расселения жильцов

В мэрии Екатеринбурга прошла встреча жителей Уралмаша с представителем застройщика ООО «Брусника», выигравшего конкурс на реновацию квартала в границах: улица Донбасская – переулок Черниговский – переулок Суворовский. Чиновники объясняли горожанам, в какие сроки будет проходить расселение по программе КРТ.

«В ближайшие полгода мы сформируем план работ, который затем будет корректироваться и утверждаться муниципалитетом. После этого мы определим порядок расселения. Работать будем индивидуально с каждым из участников, разговаривать о том, куда он хочет переехать, – пожелания обязательно будут учтены. В первую очередь расселение коснется жителей аварийных домов – они получат квартиры в течение двух лет, остальные – в течение пяти», – сообщил представитель застройщика Сергей Базунов. Он также отметил, что по договору КРТ приоритет в получении жилья получают инвалиды и многодетные семьи, стоящие в очереди на улучшение жилищных условий.

«Нашей ключевой задачей является обеспечение финансовых и административных гарантий для жителей данных территорий. Именно поэтому мы организуем для граждан встречи с девелоперами и сотрудниками муниципалитета – это помогает построить конструктивный диалог между всеми участниками процедуры. Кроме того, мы объясняем жителям, как не поддаваться на провокации «доброжелателей», предлагающих им помощь, – чаще всего это мошенники. Вместо этого мы советуем горожанам внимательно читать официальные новости и задавать вопросы напрямую сотрудникам администрации», – заявил вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов.

Напомним, в пилотную программу КРТ вошли три участка на Уралмаше – это 34 старых деревянных дома. Семь из них находятся в аварийном состоянии. Дома снесут, на их месте построят новое жилье. Застройщик обязан предоставить жильцам новые квартиры за свой счет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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