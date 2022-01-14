Жители старых домов на Эльмаше согласились на реновацию

В администрации Екатеринбурга подвели предварительные итоги голосования жильцов, чьи дома попали в проект комплексного развития территории. Всего в городе определены три участка, где планируется реновация. Все они находятся в Орджоникидзевском районе.

Процедура голосования собственников жилья завершилась 29 декабря. Сейчас специалисты мэрии ведут подсчет и оформляют протоколы. По предварительным данным, жители всех домов в квартале улиц Шефской – Энтузиастов – Баумана согласились на участие в КРТ. Также единогласно поддержали реновацию жильцы домов в квартале улица Донбасской – переулок Черниговский – переулок Суворовский. Мнение горожан, проживающих в старых двухэтажках в районе улиц Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской пока неизвестно. Протокол собственников жилья будет направлен до 3 февраля, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дома, попавшие в проект КРТ, будут снесены, а на их месте построят новые. Горожане, согласившиеся на реновацию, имеют право на получение равнозначного жилья по площади и количеству комнат. Однако необязательно в том же районе. Застройщик обязан предложить собственникам расселяемых домов как минимум три квартиры на выбор либо выплатить денежную компенсацию.

Ранее «Новый День» пообщался с жильцами старых бараков на улице Шефской. Большинство из них хотят переехать, сомневающихся были единицы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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