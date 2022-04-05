Границы площадки под реновацию на Эльмаше скорректировали из-за отказа жителей (КАРТА)

В администрации Екатеринбурга приняли решение о комплексном развитии территории жилой застройки площадью 36 452 кв. м, расположенной в районе улицы Краснофлотцев. Под реновацию попадут два несмежных участка: площадью 3235 кв. м (кадастровый номер – 66:41:0108103:399) и площадью 33 217 кв. м в квартале улиц Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской. Об этом говорится на официальном портале мэрии.

Согласно документам, под снос пойдут 14 домов, из которых три признаны аварийными, а жители еще 11 дали согласие на расселение и участие в программе КРТ. Несколько домов из программы исключены. Как уже сообщал «Новый День», отказались переезжать жители домов по адресам: Шефская, 10 / Краснофлотцев, 34; Краснофлотцев, 36; Донская, 7; Корепина, 47.

В постановлении главы города сообщается, что документы по планировке территории должны быть подготовлены в течение 6 месяцев со дня заключения договора с застройщиком. Предельный срок реализации проекта -15 лет.

Напомним, на двух других площадках 100% жильцов одобрили реновацию. 13 старых домов в границах улиц Шефская – Энтузиастов – Баумана, а также 10 домов в квартале улица Донбасская – переулок Черниговский – переулок Суворовский будут снесены. 14 марта в мэрии утвердили границы этих двух площадок. Аукционы на застройку нового жилья будут проведены весной.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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