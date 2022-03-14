российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 14 марта 2022, 09:36 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Екатеринбурге утвердили границы первых площадок для реновации

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов официально утвердил границы двух первых площадок для комплексного развития территорий (КРТ). Это даст возможность застройщикам приступить к разработке проектов застройки, сообщили в пресс-службе мэрии.

Первыми территориями для реновации стали кварталы улиц Шефской – Энтузиастов – Баумана и Донбасской – переулков Черниговского – Суворовского. Как уже сообщал «Новый День», жители расположенных здесь домов согласились участвовать в программе. Сложнее дело обстоит с третьей площадкой – в квартале улиц Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской. Там жители четырех домов проголосовали против, поэтому городским властям придется корректировать границы участка.

«На данный момент мы утверждаем границы третьей площадки, которая также войдет в пилотный проект программы – в скором времени выйдет распоряжение о ней, – заявил замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов. – Помимо этого, сейчас нами формируются положения договора о застройке в рамках программы КРТ – этот документ станет основополагающим в работе девелоперов».

Также Рустам Галямов предостерег екатеринбуржцев от взаимодействия с мошенниками, которые с большой вероятностью попытаются воспользоваться новым термином, чтобы обмануть горожан.

В 2022 году администрация Екатеринбурга планирует отдать под комплексное развитие территорий (КРТ) еще пять участков – в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Реновация

В 2022 году под реновацию отдадут еще пять площадок / Жители старых домов на Эльмаше согласились на реновацию / «Вы не можете ответить на самые главные вопросы!» В Екатеринбурге прошла первая встреча мэрии с жильцами дома, попавшего под реновацию (ФОТО) / Три квартиры такой же площади на выбор: правительство утвердило правила реновации в регионе / В Екатеринбурге утвердили третий участок под реновацию / «Лишь бы из одного барака в другой не переселили»: мнения жильцов, дома которых оказались в программе реновации (ФОТО, ВИДЕО) / Куйвашев создал рабочую группу по реновации / Глава минстроя: говорить о пилотных территориях КРТ еще рано

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Недвижимость, Общество, Россия, Экономика, Реновация,