В Екатеринбурге утвердили границы первых площадок для реновации

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов официально утвердил границы двух первых площадок для комплексного развития территорий (КРТ). Это даст возможность застройщикам приступить к разработке проектов застройки, сообщили в пресс-службе мэрии.

Первыми территориями для реновации стали кварталы улиц Шефской – Энтузиастов – Баумана и Донбасской – переулков Черниговского – Суворовского. Как уже сообщал «Новый День», жители расположенных здесь домов согласились участвовать в программе. Сложнее дело обстоит с третьей площадкой – в квартале улиц Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской. Там жители четырех домов проголосовали против, поэтому городским властям придется корректировать границы участка.

«На данный момент мы утверждаем границы третьей площадки, которая также войдет в пилотный проект программы – в скором времени выйдет распоряжение о ней, – заявил замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов. – Помимо этого, сейчас нами формируются положения договора о застройке в рамках программы КРТ – этот документ станет основополагающим в работе девелоперов».

Также Рустам Галямов предостерег екатеринбуржцев от взаимодействия с мошенниками, которые с большой вероятностью попытаются воспользоваться новым термином, чтобы обмануть горожан.

В 2022 году администрация Екатеринбурга планирует отдать под комплексное развитие территорий (КРТ) еще пять участков – в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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