На Уктусе сгорел автобус (ФОТО, ВИДЕО)

На Уктусе сегодня днем сгорел автобус, сообщили «Новому Дню» очевидцы произошедшего. Возгорание случилось неподалеку от дома на Рощинской, 21, возле перекрестка с улицей Щербакова. Гигантский столб черного дыма был виден далеко от места происшествия. Из-за пожара на Рощинской скопилась гигантская пробка из машин, микроавтобусов и маршруток.

Горит автобус

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области «Новому Дню» пообещали оперативно уточнить информацию о пострадавших и причинах возгорания.

Екатеринбург, Елена Сычева

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